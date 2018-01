BCN é campeão da Superliga Feminina O BCN/Osasco precisou de apenas 4 horas para ficar com o seu primeiro título de campeão brasileiro feminino de vôlei. Esse foi o tempo que duraram os três jogos do playoff decisivo da Superliga contra o MRV/Minas. A equipe paulista fechou a série melhor-de-cinco com três vitórias consecutivas. Nesta quinta-feira à noite, no ginásio do Mineirinho, o BCN não deixou dúvidas sobre sua superioridade e ganhou a terceira partida por 3 sets a 0 (25/20, 25/14 e 25/17). O BCN comemorou o seu primeiro título em dez anos de existência - já havia chegado a quatro finais - e o décimo da carreira de Fernanda Venturini, que limpava as lágrimas com uma toalhinha, abraçada à filha Júlia, de 1 ano. O BCN havia vencido o primeiro jogo por 3 sets a 1, em Belo Horizonte, e o segundo por 3 sets a 0, em Osasco. Foi a partida de número 68 da equipe na temporada que fechou com 63 vitórias, oito delas na fase de playoffs da Superliga, em que ganhou 24 e perdeu somente dois sets. Fernanda Venturini, de 32 anos, disse que estava com saudades do pódio. ?Fiquei dois anos sem ganhar nenhum título", comentou. Agradeceu a força que recebeu do marido, o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, para voltar às quadras após a gravidez de Júlia. Também agradeceu a babá Elvira, que cuidou da filha enquanto disputava a temporada. ?Muitas vezes fui para o treino com o coração apertado, me sentindo culpada.? O técnico José Roberto Guimarães disse que o BCN começou a ganhar o campeonato quando perdeu um set que vencia por 24 a 17, de virada, para o Minas, no primeiro turno. ?Ali passamos a aprender a jogar contra elas, treinando a cada dia, sempre, pensando nelas. Aquilo estava engasgado na nossa garganta, mas agora essa vitória por 3 a 0 e esse título por 3 a 0 no playoff está na história do vôlei e engasgado na garganta do Minas." Prestígio - O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, está tentando dar prestígio à comissão técnica da seleção, dirigida por Marco Aurélio Motta que, sabidamente, não agrada às jogadoras. O treinador vem sendo alvo de críticas e boicotes desde que assumiu, após a saída de Bernardinho. Para isso, Paulo Márcio, gerente de seleções, decidiu que Antônio Rizola, técnico do MRV/Minas, vai ser o assistente-técnico de Marco Aurélio. Rizola dirigia a seleção infanto-juvenil, que agora ficará sob a responsabilidade de Luizomar de Moura. Wadson Lima continua comandando a seleção juvenil.