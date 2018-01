BCN e MRV disputam vaga na final do vôlei Com os times desfalcados, BCN/Osasco e MRV/São Bernardo começam nesta quarta-feira a brigar pela vaga na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. No ABC, as equipes fazem a primeira partida da série melhor-de-três, às 18h30, com transmissão ao vivo da SporTV. O time de Osasco está jogando toda a competição desfalcada de cinco atletas - Érika, Bia, Fernanda Venturini, Paula e Valeskinha - e do técnico José Roberto Guimarães, todos na seleção brasileira que está treinando para a Copa do Mundo no Japão. O assistente-técnico Paulo Cocco é quem está dirigindo a equipe, com cinco jogadoras juvenis completando o elenco. No time de São Bernardo, comandado por Antônio Rizola, outras quatro atletas estão na seleção: Fabiana, Virna, Arlene e Raquel. O BCN terminou a fase de classificação em primeiro lugar, com nove vitórias e uma derrota. Por esse motivo, terá o direito de decidir esta semifinal em casa. O segundo jogo está marcado para sábado, às 20h30, no ginásio Professor José Liberatti, em Osasco. Caso seja necessária a terceira partida, esta será no dia 29, às 18h30, no mesmo local. O MRV/São Bernardo terminou a primeira fase em quarto lugar e nas quartas-de-final enfrentou o Ecus/Suzano, vencendo as duas partidas. O vencedor desta série decidirá o título contra o ganhador do confronto entre Pinheiros e Açúcar União/São Caetano.