BCN se despede das quadras neste sábado Será a última vez que as meninas do vôlei feminino vestem a camisa vermelha e branca do BCN. O banco sai do mercado em fevereiro, totalmente incorporado pelo Bradesco, e o time de vôlei passará a usar uma nova marca, de algum dos produtos ou segmentos do Bradesco. O terceiro jogo do Campeonato Paulista, contra o Açúcar União/São Caetano, que decide o título da temporada de 2003, neste sábado, às 18h15, no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco, será também o último do BCN. A série melhor-de-três está empatada por 1 a 1 e o vencedor (o jogo será mostrado pela SporTV) leva o título. A equipe não compete a Copa dos Campeões e já entra na Superliga Feminina, de dezembro a abril, usando uma nova camisa. Mas o banco já garantiu a manutenção do time de vôlei, em todas as categorias, assim como do basquete feminino, até juvenil, e os 81 núcleos de iniciação nas modalidades, que envolve 4.200 crianças, de 7 a 14 anos. O BCN Esportes, que começou em Piracicaba com o basquete, há 16 anos, tem o time de vôlei, atual campeão brasileiro, há dez. Neste sábado, a equipe luta pelo quinto título paulista contra o São Caetano, que não ganha um estadual há 28 anos ? o único time da cidade, que também tem um investimento consistente no esporte, foi obtido em 1975. ?Estamos com o mesmo espírito da segunda partida. E otimistas, apesar de respeitarmos o BCN?, afirma Patrícia Cocco, capitã do time. A atacante esteve nas últimas três finais do Paulista e levou os títulos em 2000, com o Pinheiros, e em 2001, pelo BCN/Osasco; em 2002, já no São Caetano ficou com o vice-campeonato. Acha que sua função é usar a experiência para ?passar calma? à equipe. O BCN está ?despedaçado? pela ausência da maioria de suas titulares que estão na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Com um grupo jovem começou o playoff paulista vencendo, mas no segundo jogo mostrou que é um time que pode ser batido.