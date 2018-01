BCN tenta ampliar vantagem na Superliga O BCN/Osasco de Virna e Fernanda Venturini pode ficar perto da conquista do título da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do técnico José Roberto Guimarães, que venceu o primeiro duelo dos playoffs melhor-de-cinco jogos em Belo Horizonte, recebe o MRV/Minas. A partida começará às 17h30, com transmissão ao vivo da SporTV.