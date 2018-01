BCN tenta reabilitação contra Rexona O BCN/Osasco luta pela reabilitação contra o Rexona, nesta quinta-feira, às 20h30, em Curitiba, pela última rodada do primeiro turno da Superliga Nacional de Vôlei, com transmissão do SporTV. No último jogo, o time de Osasco perdeu em casa para para o MRV/Minas, atual campeão brasileiro, por 3 sets a 1. O Rexona lidera a competição, seguido do BCN.