BCN vence e está a 1 vitória da final A equipe do BCN/Osasco venceu o Rexona por três sets a zero, neste sábado à tarde em Curitiba, e ficou a uma vitória da final da Superliga Feminina de Vôlei. As parciais foram de 25/20, 25/15 e 25/23. Apesar de vencer até com certa facilidade, mesmo jogando na casa do adversário, a levantadora Fernanda Venturini, foi cautelosa. ?Jogamos bem e vencemos. Subimos mais um degrau, mas nada ainda está definido. O time delas está vivo?, disse a experiente jogadora. O próximo confronto entre as duas equipes, está marcado para a quinta-feira, em Osasco.