BCN vence e mantém invencibilidade A equipe do BCN Osasco venceu o MRV/São Bernardo na noite desta quarta-feira por 3 sets a 1 e manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. A partida, realizada em São Bernardo, na Grande São Paulo, teve as parciais de 25/23, 23/25, 25/19 e 25/22. Na outra partida da rodada, nesta quarta, o São Caetano venceu o Suzano por 3 sets a 0 (25-16, 25-20 e 25-21), em Suzano, e se manteve na vice-liderança. O Pinheiros, por sua vez, venceu o Fadenp por 3 sets a 0. A próxima rodada do Paulista Feminino de Vôlei está marcada para a quarta-feira (dia 24), com os seguintes jogos: São Caetano x Pinheiros, Fadenp x MRV/São Bernardo e BCN/Osasco x Ecus/Suzano.