BCN vence e segue líder na Superliga Mais uma vitória e o BCN/Osasco segue na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. O time de Fernanda Venturini derrotou o Cadsoft/Tênis Clube, por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/19), em casa, na segunda rodada do returno, em partida realizada no sábado. O jogo sofreu uma paralisação de uma hora por falta de energia elétrica na cidade. Osasco volta a jogar em casa no domingo, ao meio-dia, contra o Automóvel Clube, de Campos. ?O apagão fez bem para o BCN. O time voltou mais concentrado, mais consciente do que teria de fazer em quadra?, comentou o técnico Zé Roberto Guimarães, do BCN. O técnico Hairton Cabral, do CadSoft, lamentou a paralisação. ?O tempo parado fez com o time perder o ritmo do jogo e contra um adversário forte, como o BCN, isso é fatal.? O MRV/Minas é o vice-líder após a vitória contra o Automóvel Clube/Campos, neste domingo, no Rio, por 3 sets a 2 (25/21, 25/21, 18/25, 24/26 e 15/12). Já o Rexona sofreu sua terceira derrota na Superliga, também no Rio e por 3 sets a 2 (16/25, 25/18, 25/23, 25/27 e 22/20) para o Macaé/Nuceng.