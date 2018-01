BCN/Osasco perto da final na Superliga O BCN/Osasco pode garantir a primeira vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei na quinta-feira, jogando em casa, diante do Rexona/Curitiba. As paulistas estão com 2 a 0 na série melhor-de-cinco e terão o apoio da torcida, às 20h30. ?O Rexona virá com tudo. É a última chance que tem para continuar na competição?, afirma Arlene, líbero do BCN. Antes, o MRV/Minas joga em casa com o ACF/Campos, às 18h30. A série está empatada em 1 a 1. As duas partidas terão transmissão do SporTV.