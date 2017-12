BCN/Osasco pode ser campeão amanhã Uma vitória e o BCN/Osasco fica com o tricampeonato paulista feminino de vôlei. O BCN saiu na frente na disputa do título de 2003, ao vencer o Açúcar União/São Caetano no domingo, na primeira partida da série melhor-de-três. As duas equipes voltam à quadra nesta quarta-feira, em Osasco - caso seja necessário, o terceiro confronto acontece sábado.