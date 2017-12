Beach Soccer: Argentina vence e lidera Grupo C do Mundial A Argentina venceu o Bahrein por 2 a 1, neste sábado, pela segunda rodada do Grupo D do Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pela mesma chave, a Itália foi derrotada pela Nigéria por 4 a 3. Com os resultados, os argentinos lideram com seis pontos, três a mais que Bahrein e Nigéria, e já garantiram vaga na próxima fase. Já os italianos, ainda sem pontos, estão eliminados do torneio. Pelo Grupo C, aconteceram duas goleadas neste sábado. No jogo com maior número de gols até o momento, o Uruguai venceu as Ilhas Salomão por 10 a 5. Na outra partida, Portugal atropelou Camarões por 10 a 3. Os portugueses lideram a chave com seis pontos, três a mais que Uruguai e Ilhas Salomão, empatados em segundo lugar. Depois da goleada sobre a Polônia na estréia (9 a 2), o Brasil volta às areias de Copacabana neste domingo, quando enfrenta o Japão, no duelo pela liderança do Grupo A. Na rodada de abertura da chave, os japoneses bateram os norte-americanos por 8 a 4.