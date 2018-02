Beckham quer voltar a encontrar Capello O astro David Beckham afirmou ontem que deseja voltar a atuar pela seleção inglesa, apesar da presença do técnico Fabio Capello - os dois não tiveram bom relacionamento no Real Madrid. "Tivemos altos e baixos, mas no fim tudo se resolveu. Espero fazer parte de seus planos", falou o atleta à BBC.