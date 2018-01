Behar e Shelda avançam em Berlim Depois da derrota na estréia, Adriana Behar e Shelda já conseguiram se recuperar no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Berlim, na Alemanha. Mas a dupla brasileira precisou enfrentar uma verdadeira maratona de jogos nesta quinta-feira, quando venceu três partidas. Primeiro, Adriana Behar e Shelda ganharam de Torlen e Hakedal, da Noruega, por 23/21 e 21/19. Depois, passaram por Musch e Lahme, da Alemanha, com duplo 21/16. E, por fim, elas derrotaram as também alemãs Pohl e Rau por 21/17 e 21/14. Com isso, Adriana Behar e Shelda vão enfrentar as holandesas Mooren e Kadijk nesta sexta-feira, em busca da vaga na semifinal do torneio. Vice-campeãs olímpicas, as brasileiras já conquistaram o Campeonato Mundial duas vezes, em 99 e 2001, e ficaram em segundo lugar na última edição, em 2003 - ele é disputado de dois em dois anos. Outra dupla brasileira continua firme na luta pelo título. Ainda invictas, Larissa e Juliana venceram as gregas Karadassiou e Arvaniti por 21/14 e 21/18. Após a terceira vitória no campeonato, elas agora irão enfrentar nesta sexta-feira as chinesas Tian Jia e Wang Fei para tentar ir à semifinal. Leila e Ana Paula, uma dupla recém-formada, não tiveram a mesma sorte. Elas venceram dois jogos nesta quinta-feira, pela repescagem, mas perderam para as holandesas Mooren e Kadijk por 21/12 e 21/19 e estão fora da disputa - terminaram o campeonato em 9º lugar. Quem também foi eliminado nesta quinta-feira, na repescagem, foi a dupla formada por Sandra Pires e Agatha. Elas perderam para as alemãs Musch e Lahme por 21/13, 20/22 e 16/14. Homens - Na chave masculina do Campeonato Mundial, o Brasil ficou mais longe do título. Agora, todas as duplas estão na repescagem, depois das derrotas de Harley e Benjamin e Franco e Tande nesta quinta-feira. Harley e Benjamin perderam para os alemães Brink e Schneider 13/21, 21/16 e 17/15. E Franco e Tande foram derrotados pelos russos Barsouk e Arkaev por duplo 26/24. Assim, as duas duplas brasileiras vão disputar a repescagem a partir desta sexta-feira. Quem já estava na repescagem e se deu bem foi a dupla formada por Ricardo e Emanuel, atuais campeões olímpicos. Eles venceram seus dois jogos nesta sexta-feira, assim como Márcio e Fábio - ambos seguem na disputa.