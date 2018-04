Behar e Shelda garantem medalha A dupla brasileira Adriana Behar e Shelda garantiu ao menos a medalha de prata do torneio de vôlei de praia dos Jogos de Atenas. Afinal, nesta segunda-feira, elas venceram as semifinais contra as australianas Sanderson e Cook, por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/16. Na final, Adriana Behar e Shelda enfrentarão uma dupla norte-americana, que sairá do confronto entre Walsh/May e McPeak/Young. A decisão da medalha de ouro acontece nesta terça-feira, às 15 horas (horário de Brasília).