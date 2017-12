Behar e Shelda: oitavo título brasileiro A dupla Adriana Behar e Shelda conquistou neste sábado o oitavo título brasileiro de vôlei de praia ao vencer Ivanie e Lu por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 18/16, em jogo válido pela antepenúltima etapa da temporada disputada em Ipatinga, Minas Gerais. Ambas voltam à areia neste sábado para tentar uma vaga na final do torneio. ?Estamos muito felizes com esta conquista. É mais um degrau que a gente sobe para deixar a nossa marca dentro do cenário esportivo. Mas não podemos comemorar muito porque ainda temos outras partidas. Mas vencer é sempre um estimulo a mais?, afirmou Adriana Behar. A dupla também garantiu na atual temporada o hexacampeonato do Circuito Mundial e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas.