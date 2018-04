Behar e Shelda vencem irmãs búlgaras Adriana Behar e Shelda derrotaram as irmãs Yanchulova, da Bulgária, de virada, por 2 sets a 1 (18/21, 21/16 e 15/11), e garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio feminino de vôlei de praia. As duas enfrentarão Sandra e Ana Paula, com quem dividem apartamento na Vila Olímpica, às 9h30 deste domingo (no horário de Brasília). O Brasil, assim, garante a presença de uma dupla na semifinal. "Com certeza vamos nos encontrar pela manhã com a Sandra e a Ana Paula, mas somos pessoas civilizadas e que a rivalidade fique dentro da quadra", declarou Shelda, depois da vitória sobre as búlgaras. O jogo com as irmãs Yanchulova começou às 23 horas de Atenas e terminou depois da meia-noite. "Ninguém merece fazer a última partida da rodada e, no dia seguinte, disputar o primeiro jogo, é um absurdo", reclamou Shelda. Adriana e Shelda erraram demais no jogo deste sábado, não repetiram as boas atuações da primeira fase e quase foram, surpreendentemente, eliminadas. Mas, no final, prevaleceu o talento e a maior experiência das brasileiras.