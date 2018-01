Behar e Shelda vencem no Vôlei de Praia A dupla Adriana Behar e Shelda garantiu vaga nas quartas-de-final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao vencer nesta sexta-feira, de virada, as chinesas You e Wang por 2 sets a 1, parciais de 16/21, 24/22 e 15/9, nas areias de Copacabana. Na próxima fase, Behar e Shelda vão pegar as norte-americanas McPeak e Youngs, em busca do tricampeonato da competição.