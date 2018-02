Behar/Shelda e Tande/Franco vencem Adriana Behar e Shelda no feminino e Tande e Franco no masculino. Essas duplas venceram, neste domingo, a última etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, disputada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foram elas também que ficaram com o título da temporada. Na final feminina houve um confronto entre as duas melhores duplas do País. Adriana Behar e Shelda levaram a melhor sobre Sandra e Ana Paula e venceram por 2 sets a 0 (19/17 e 18/16). Vice-campeãs olímpicas em Sydney e Atenas, Adriana Behar e Shelda são donas de 8 títulos nacionais de vôlei de praia e conquistaram neste domingo a etapa carioca pela 7ª vez. No masculino, Tande e Franco ganharam a final deste domingo contra Fred e Harley também por 2 sets a 0 (18/15 e 18/10). E com isso, confirmaram o título do Circuito Brasileiro em 2004.