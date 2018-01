Behar/Shelda vencem australianas As medalhistas olímpicas, Adriana Behar e Shelda venceram seu único compromisso do dia no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia que está sendo disputado em Berlim, na Alemanha. Nesta quarta-feira, elas venceram as australianas Ângela Clarke e Kylie Gerlic por 2 sets a 0 ?parciais de 21/14 e 21/19, em 42 minutos de partida. Na quinta-feira, elas vão enfrentar as norueguesas Nila Ann Hakedal e Ingrid Torlen, em partida que vale uma vaga nas oitavas de final. Behar e Shelda precisam vencer para se manterem vivas na competição. Caso isso aconteça, elas podem enfrentar as compatriotas Sandra Pires e Agatha, que jogam contra as alemãs Müsch e Lahme, e também não podem mais perder.