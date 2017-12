Beisebol: Arizona é campeão nos EUA O Arizona Diamondbacks conquistou neste domingo, pela primeira vez em sua história, o título da liga norte-americana de beisebol profissional. De forma surpreendente, com uma virada espetacular, a equipe de Arizona derrotou o New York Yankees por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 1 até muito perto do final. Na série melhor de sete partidas, o Arizona venceu por 4 a 3. Os Yankees buscavam o seu quarto título nacional. A conquista dos Diamondbacks ganhou importância ainda maior pelo pouco tempo de vida do time. A equipe chegou ao título nacional com apenas quatro anos de existência, quebrando o recorde dos Marlins, da Flórida, que foram campeões quando disputavam apenas a quinta temporada.