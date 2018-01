Beisebol: Brasil campeão sul-americano O Brasil foi campeão neste sábado do Sul-Americano de Beisebol ao vencer a Venezuela, por 2 a 1, na final no Estádio Municipal do Bom Retiro, em São Paulo (SP). O bronze ficou com o Equador, que venceu a Colômbia por 3 a 2. As quatro equipes vão o Pan de Cuba, em Havana, de 25 de agosto a 6 de setembro de 2006.