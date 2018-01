Beisebol: Brasil decide o Sul-Americano Brasil e Venezuela fazem neste sábado, às 13 horas, a final do Sul-Americano de Beisebol no Estádio Municipal Mie Nishi, no Bom Retiro, com entrada franca. Na preliminar, às 9 horas, Equador e Colômbia disputam a medalha de bronze. As quatro Seleções garantiram vaga no Pan de Beisebol de Cuba, ainda sem data definida. Nesta sexta, na semifinal, o Brasil derrotou o Equador por 9 a 2. O destaque foi o rebatedor Tiago Magalhães, que abriu o placar com um home run ? o terceiro do brasileiro, líder nessa estatística. Na defesa, o arremessador Rodrigo Miyamoto teve boa atuação. Na outra semifinal, a Venezuela venceu a Colômbia por 12 a 3.