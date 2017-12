Beisebol: Brasil quer parar ataque cubano O técnico Mitsuyoshi Sato escolheu o arremessador Kleber Ojima para conter o poderoso ataque cubano, amanhã, às 23h (de Brasília) quando Brasil e Cuba jogarão pelas quartas-de-final do Pré-Olímpico do Panamá. Ojima foi o grande jogador do Brasil, no Mundial de Havana, na equilibrada partida contra os cubanos e, por isso, será o pitcher titular. Em relação ao time que surpreendeu os cubanos, perdendo por 4 a 3, de virada, no final da partida, o técnico Sato só fará uma mudança na terceira base, entrando Tiago da Silva no lugar de Estevão Sato que voltou ao Brasil para não ser reprovado por excesso de faltas no curso de fisioterapia. Quando um pitcher faz uma grande atuação - como a de Ojima contra os cubanos - o normal é trocá-lo no jogo seguinte, já que os adversários percebem sua tática e estudam como anulá-la. Mas, nesse caso, Sato acha que Ojima tem condições de surpreender os cubanos outra vez. O arremessador Cláudio Yamada, responsável pela vitória sobre a Nicarágua, na terça-feira, poderá entrar no final do jogo. Ele é considerado um excelente pitcher-fechador, ajudando bem o time nos últimos innings. Na quinta-feira à tarde, como o jogo entre Estados Unidos e Brasil tinha sido cancelado porque não afetaria mais a tabela de classificação, brasileiros e americanos decidiram fazer um jogo-treino. Os EUA venceram por 4 a 1 e o técnico Sato destacou: "Fomos a primeira seleção a fazer um ponto nos EUA nesse torneio. É um bom sinal". Os americanos não tinham sofrido um único ponto durante as três partidas que disputaram: (Colômbia, l0 a 0), Nicarágua (7 a 0) e Panamá (2 a 0). Hoje, antes de sair para um treino leve, Mitsuoyshi Sato explicou que o time está empolgado com o jogo: "O torneio está chegando ao fim e esse é o momento certo para marcarmos com uma grande atuação". O vencedor de Brasil e Cuba jogará domingo com o vencedor de Panamá e Porto Rico, já pelas semifinais do torneio. As duas seleções finalistas estarão classificadas para a Olimpíada de Atenas e disputarão o título do Pré-Olímpico na segunda-feira, feriado nacional no Panamá. Amanhã, além de Brasil e Cuba, também jogam Canadá e Colômbia cujo vencedor jogará domingo com o vencedor de EUA e México. Cuba e EUA são os favoritos para ficarem com as duas vagas olímpicas. Na Ásia, o pré-olímpico de beisebol terminou hoje com a vitória do Japão sobre a Coréia do Sul por 2 a 0. As duas seleções garantiram vagas para a Olimpíada.