Beisebol: chuva adia estréia do Brasil A Seleção Brasileira de Beisebol não conseguiu estrear no Torneio Pré-Olímpico do Panamá, na noite de sexta-feira. O time enfrentaria os donos da casa, mas a forte chuva impediu que o jogo começasse. A partida será realizada nesta segunda-feira, quando os brasileiros teriam o dia de folga. O jogo entre Cuba e México foi interrompido no segundo inning (tempo), quando foi interrompido pela chuva. Os cubanos venciam por 2 a 0, mas o jogo, adiado para a segunda, começará com o placar zerado. Na noite deste sábado, os adversários do time do técnico Matsuyoshi Sato serão os norte-americanos, atuais vampeões olímpicos e um dos favoritos às duas vagas que estão em jogo para Atenas/2004.