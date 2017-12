Beisebol comemora título mundial Um churrasco no complexo Yakult, km 58,5 da Rodovia Bunjiro Nakai, em Ibiúna, marcará neste sábado as comemorações pela conquista da seleção brasileira de beisebol, que sagrou-se campeã mundial na categoria júnior, no último final de semana, na cidade californiana de Alameda. O título do XXI Campeonato Mundial Boys League foi inédito para o beisebol brasileiro. Até então, a melhor participação da equipe júnior do Brasil tinha sido no Mundial de 1999, quando perdeu o título na decisão contra os donos da casa. No torneio disputado nos Estados Unidos, o Brasil foi campeão invicto, com cinco vitórias. A delegação estava composta pelo técnico Armando Higashi, auxiliado por Ediones Iriki (Kojak) e Hideki Shimanoe, o manager Flávio Imamura e o fisioterapêuta Yasunori Gongo. Os atletas campeões mundiais e os respectivos clubes: Rodrigo Chiara Braga (Anhanguera), Murilo Taicy Takayama (Dragons), Leonardo Dai Mino (Gecebs), Rafael Shoiti Ikeda (Gecebs), Fernando Akira Matsumoto (Gecebs), Edson Kasushi K. Ishikawa (Londrina), Rafael Hedegassu Yoshimoto (Coopercotia), Rafael Miranda Fernandes (Tatuí), Fernando Honda (São Paulo), Gustavo Futata (Curitiba), Marcelo Kenji Nakamura (Nippon Blue Jays), Luís Gustavo Furucho (Nippon Blue Jays), Victor Yugo Yuba (Nippon Blue Jays), Felipe Augusto Jesus (Mogi), Thiago Itito Kato (Mogi), Rafael Mokiti Sasazima (Mogi), William Miyamoto (Maringá), Victor Hugo Morimoto (Maringá), Wilber Henrique Sakakura (Lins), Daniel Zaha Asasome (Bastos) e Cláudio Hitoshi Tanoue (Maringá).