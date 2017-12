Beisebol cubano garante vaga em Atenas A seleção cubana de beisebol derrotou com facilidade Porto Rico por 10 a 0, neste domingo à tarde, no Panamá e tornou a primeira seleção das Américas a garantir vaga para a Olimpíada de Atenas. Na véspera, os cubanos tinham derrotado o Brasil por 5 a 0. Ao contrário do que ocorreu no Mundial de Havana, quando equilibrou o jogo com os cubanos, a Seleção Brasileira não conseguiu resistir ao poderoso por ofensivo de Cuba. Neste domingo à noite, pela segunda semifinal do Pré-Olímpico, jogam Canadá e México. E nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), Cuba e o vencedor de Canadá e México disputarão o título do torneio. O Brasil retorna do Panamá, terça-feira. A derrota para o México por 2 a 1 que tirou os EUA da Olimpíada, pela primeira vez, ainda continuava a ser o assunto principal, no Panamá. Os americanos estavam invictos e não tinham sofrido um só ponto durante toda a competição. A comissão técnica da seleção americana deverá ser destituída ainda esta semana.