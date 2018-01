Beisebol: desafio agora é o pré-olímpico O Brasil tem a 7ª melhor seleção de beisebol do mundo. Nesta sexta-feira, a equipe do pitcher Claudio Yamada derrotou a Coréia do Sul por 8 a 3, em Havana, encerrando sua participação no Mundial. Na véspera, o Brasil foi derrotado por 13 a 4 pelos EUA. Na sua participação anterior, em 1972, o Brasil terminou em 12º lugar. O próximo desafio será o Pré-Olímpico do Panamá. Cuba e Panamá, ambas invictas, disputarão neste domingo, às 22h05 (de Brasília), a grande final do Mundial de Beisebol, em Havana. Cuba chegou à final depois de derrotar Taiwan, na quinta-feira, por 6 a 3 enquanto o Panamá passou pelo Japão por 4 a 1. O Panamá, finalista do Campeonato Mundial, será o primeiro adversário do Brasil no Pré-Olímpico, fazendo jogo de abertura do torneio na próxima quinta, 30 de outubro, no Estádio Nacional, na Cidade do Panamá. No Mundial, o Brasil enfrentou os panamenhos na primeira rodada da fase de classificação e perdeu por 11 a 6. O Pré-Olímpico do Panamá, que vai até o dia11 de novembro, classificará duas seleções para a Olimpíada de Atenas. O Brasil está no grupo B ao lado de México, Porto Rico, Estados Unidos, Bahamas e Colômbia. No grupo A estão Cuba, Canadá, República Dominicana, Aruba, Venezuela e Nicarágua. Cuba e Estados Unidos são os favoritos para ficarem com as duas vagas. A equipe dos EUA não é a mesma que disputou o Mundial. Panamá, que estará reforçado com profissionais, e Nicarágua são outras duas forças respeitáveis. Softbol - A final do I Paulista Adulto (feminino) será domingo, às 14h, no estádio de beisebol do Bom Retiro. As semifinais, a partir das 9h, reunirão as equipes do Gigante x Santo Amaro Nikkey e Cooper A x Nippon Blue Jays.