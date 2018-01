Beisebol do País quer ser visto no Mundial A seleção brasileira de beisebol embarca quinta-feira para o Campeonato Mundial de Cuba, que começa dia 16, nas cidades de Havana e Holguin. O Brasil não participa desta competição desde 1972, na Nicarágua, quando ficou em 12º lugar. Há 31 anos, o principal arremessador da seleção no Mundial era Mitsuioshi, que hoje tem 56 anos e é o técnico da equipe. Comandante dos 24 jogadores que irão para Cuba, o treinador conta com nove atletas que jogam no exterior - sete no Japão e dois nos Estados Unidos. "O Mundial é uma competição bem difícil, com 16 times. Teremos uma difícil missão, mas o objetivo é ficar pelo menos entre os quatro primeiros para avançar para a segunda fase. Conseguir isso já será muito bom para nós", diz Matsuioshi. O Brasil caiu na no grupo B e estréia dia 16 contra o Panamá. Na seqüência, os adversários serão Estados Unidos, México, Japão, Holanda, França e China. Mesmo sabendo do nível técnico inferior do Brasil em relação aos outros, o treinador está satisfeito com o nível competitvo que seu grupo atingiu. "Muita coisa mudou desde 1972. Naquele Mundial nós fomos porque a Federação Internacional convidou o País. Para disputarmos este Mundial, passamos pela Copa América e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Só com a quinta posição lá é que conseguimos a vaga em Cuba. Na minha época, o que a gente queria era viajar, entrar no avião e pronto. Hoje, eles já crescem pensando em ser profissionais, ganhar dinheiro como jogadores", conta Matsuioshi. "Atualmente, a preparação física dos jogadores é bem melhor. Eles fazem musculação, têm máquinas para ajudar nos treinos. Na minha época a gente só corria e tinha dois ou três tipos de arremesso. Hoje, no beisebol mundial, o jogador sabe no mínimo quatro tipos de arremesso. Eles treinam de quatro a cinco horas por dia e acumulam volume de jogo", explica o treinador da seleção. Além da euforia de jogarem com os melhores do mundo, os atletas brasileiros querem atuar bem e serem vistos por olheiros que estarão em Cuba. Rodrigo Hirota, o Bozó, tem 19 anos e começou a jogar aos seis anos na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. "É uma honra disputar o Mundial. Nunca esperava que isso fosse acontecer, nem esperava estar onde estou. Mas não fico deslumbrado com o Mundial. Jogo é jogado, embora eu saiba que lá vai ser o melhor lugar para mostrar como jogo", diz o arremessador, que desde os 12 anos ele joga pelo Giants, de São Paulo. "Gostaria de jogar contra times que nunca enfrentei, como Japão, China e França." Como outros rapazes, Rodrigo mora no Centro de Treinamento Yakult, em Ibiúna (SP), um dos melhores do mundo. "O sonho mesmo é um dia ser profissional. Moro aqui no Centro de Treinamento e o clube paga a mensalidade. Treino aqui e nos fins de semana jogo pelo Giants", revela. Gustavo Watanabe também mora no CT em Ibiúna. Aos 18 anos, ele joga como arremessador em um time paulista, o Nippon Blue Jays. Nascido em Guararapes, interior de São Paulo, vai realizar um sonho quando chegar em Cuba. "Vai ser uma competição especial, para adquirir mais experiência e acumular conhecimento para melhorar os pontos fracos. O sonho desde criança é jogar como profissional. Olheiro é o que não deve faltar em uma competição como este Mundial. mas vou jogar tranqüilo, naturalmente", garante. Também no Blue Jays joga o caçula do time, Rafael Miranda, de 17 anos. "Será uma responsabilidade grande, ainda mais que esta é minha primeira competição como adulto", avisa.