Beisebol e softbol estão fora dos Jogos Olímpicos de 2012 O Comitê Olímpico Internacional (COI) rejeitou nesta quinta-feira, em reunião realizada em Turim, na Itália, as petições que pediam a readmissão do beisebol e do softbol para os Jogos Olímpicos de 2012, que acontecerão em Londres. Em julho do ano passado, em reunião do COI realizada em Cingapura, o beisebol e o softbol haviam sido eliminados dos Jogos de Londres. Já o processo que pedia a readmissão desses duas modalidades foi julgado nesta quinta. Porém, nenhum dos esportes conseguiu alcançar 51% dos votos dos membros do COI, quantidade necessária para abrir o processo de readmissão. O beisebol foi rejeitado por 46 votos a 42. Já o softbol foi eliminado por 47 a 43. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim (China), os dois esportes serão disputados pela última vez. Cuba - atual campeã olímpica, cujo beisebol é o principal esporte do país - foi a principal defensora da readmissão das duas modalidades. "Os dois esportes fazem parte do quadro olímpico há muitos anos. Eles devem ficar", afirmou Reynaldo González, delegado do Comitê Olímpico Cubano. O COI não excluía esportes desde 1936, quando eliminou o pólo. Como nenhum outro esporte foi incluído, as Olimpíadas de Londres passarão a ter 26 modalidades. O softbol e o beisebol poderão voltar nos Jogos de 2016.