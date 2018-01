Beisebol enfrenta chineses no Mundial A seleção brasileira de beisebol faz nesta segunda-feira sua última partida da primeira fase no Campeonato Mundial que está sendo realizado em Cuba. Pelo Grupo B, os brasileiros enfrentam os chineses às 16 horas (de Brasília), na cidade de Holguín. Na noite de sábado, o time do técnico Mitsuyoshi Sato ganhou da Holanda por 2 a 1. O grande destaque brasileiro foi o jardineiro Tiago Magalhães, que joga nos Estados Unidos, no Cincinnati Reds. Ele marcou dois pontos no terceiro inning. Até este domingo, Tiago liderava o ranking dos rebatedores de home-runs ? contava com quatro, seguido pelo japonês Takashi Yoshiura e o holandês Sharnol Adriana, com três cada um.