Beisebol: Panamá e EUA vencem Panamá e Estados Unidos venceram com facilidade na primeira rodada do Torneio Pré-Olímpico de Beisebol, na Cidade do Panamá. Os panamenhos, no jogo de abertura, quinta-feira à noite, superaram os colombianos por 6 a 0 enquanto o time americano, nesta sexta, derrotou a Nicarágua por 7 a 0. O Brasil, que joga nesta sexta-feira às 23h contra o Panamá, enfrenta os Estados Unidos, no sábado, às 18h (de Brasília). Os EUA estão no Pré-Olímpico com um time diferente daquele que disputou o Mundial de Cuba. O Panamá mudou seis jogadores, incluindo profissionais da Major League. O Brasil só trocou um jogador - Estevam Sato deu lugar a Américo Kobayashi. Por isso, nesta sexta-feira, o assistente técnico Kazuo Muraoka reconheceu que o time brasileiro está cansado, depois de 12 partidas seguidas entre os jogos do Mundial e alguns amistosos. "Vamos pegar leve. Como a Colômbia escondeu o jogo contra o Panamá, na estréia, nós também não vamos mostrar o nosso", disse, um pouco antes do jogo contra o Panamá. Na prática, isso significa que o Brasil vai jogar de acordo com o regulamento. Como, em tese, o Brasil disputará com a Colômbia o 4º lugar do grupo - EUA, Panamá e Nicarágua são seleções mais fortes - a equipe não pretende se desgastar nos demais jogos. Se o Brasil passar pela Colômbia, garantirá vaga para as quartas-de-final. O problema é que, terminando em 4º no grupo B, provavelmente enfrentará Cuba, o favorito do grupo A, que deve terminar em 1º lugar, repetindo o que ocorreu no Mundial de Havana. O jogo contra a Colômbia será domingo, às 18h (de Brasília). O Brasil encerrará sua participação na primeira fase, na terça, contra a Nicarágua.