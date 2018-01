Beisebol pára pela 1ª vez desde 1944 A destruição das torres do Centro de Comércio Mundial em NY e o ataque ao Pentágono, nesta terça-feira, provocaram a paralisação de praticamente todas as competições esportivas profissionais e universitárias nos Estados Unidos. As ligas norte-americanas de beisebol profissional decidiram cancelar os campeonatos primeira vez desde a invasão aliada à França, em 1944. Os dirigentes dizem que ainda não há previsão para a retomada dos jogos. Assim como no beisebol, outros organismos esportivos nacionais deverão suspender torneios e campeonatos. Muitos jogos do futebol americano universitário já foram interrompidos, mas a NFL - entidade máxima do esporte nos EUA - ainda estuda a possibilidade de manter a rodada prevista para o próximo domingo. A NFL, que foi muito criticada por não interromper a competição mesmo depois do assassinato do presidente John Kennedy, em 63, desta vez, admite ao menos avaliar a possibilidade. ?Vamos analisar com cuidado todas as informações que tivermos a partir de agora, além de consultar todos os interessados. Teremos uma posição a respeito em 24 ou 28 horas?, disse o porta-voz da NFL, Joe Browne. A Associação de Golfistas Profissionais dos EUA cancelou a rodada de abertura do torneio prevista para amanhã, além de outros torneios de categorias inferiores que já estavam andamento. ?Este é um dia muito triste para os Estados Unidos?, disse o super-astro do golfe, Tiger Woods, que aprovou o cancelamento das competições. No automobilismo, a Nascar cancelou a bateria de treinos de classificação previstos para sexta-feira, para a prova de New Hampshire. Apesar disso, não descartou a possibilidade de realizar a prova. A Indy Racing League decidirá ainda hoje sobre as 500 milhas de Chevy, prevista para domingo em Forth Worth, Texas. A Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos (MLS) adiou suas quatro partidas previstas para esta quarta-feira à noite e em Columbus (Ohio), foram suspensas as partidas de futebol feminino. Seriam disputadas as partidas entre as seleções dos Estados Unidos x Japão e Alemanha x China.