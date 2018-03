Beisebol paulista em época de decisão O Dragons do pitcher Tony Nakashima (ex-jogador do Dodgers de Los Angeles) é o grande favorito ao 1º título paulista de beisebol adulto. As semifinais serão disputadas domingo, a partir das 9 horas, no estádio do Bom Retiro, em São Paulo. O Dragons enfrentará o Nippon Blue-Jays - que não terá o arremessador cubano Jorge Valdez. No segundo jogo, às 13 horas, irão se enfrentar Atibaia e UBC-Mogi. Os vencedores das duas partidas farão a grande final do campeonato, domingo, dia 27, às 13h, também no estádio municipal do Bom Retiro. Na fase de classificação, entretanto, o Blue-Jays surpreendeu e derrotou o Dragons por 8 a 3. Nas quartas-de-final, o Blue-Jays venceu o Gecebs por 6 a 2, enquanto o Dragons eliminou o Cooper-B por 10 a 2. Enquanto o Dragons é favorito para chegar à final, no segundo jogo Atibaia e UBC-Mogi estão bem equilibrados. Se prevalecer a lógica, o vencedor de Blue-Jays e Dragons deverá conquistar o título no outro domingo.