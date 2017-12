Beisebol: Taça Brasil reúne 6 times O melhor beisebol do Brasil vai mostrar sua força no final de semana no Complexo da Yakult, em Ibiúna. Seis times - quatro paulistas e dois paranaenses -, reforçados de jogadores brasileiros que atuam nos Estados Unidos e Japão, disputarão a VIII Taça Brasil Interclubes. A competição contará com um observador importante: Pete Munro, do Texas Rangers, que atua na Major League americana. Leia mais no Jornal da Tarde