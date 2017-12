Beisebol: temporada termina domingo O Nippon Blue Jays e a UCEG, de Guarulhos, fazem no domingo, às 13h, no Estádio do Bom Retiro, a final da Taça Brasil de Beisebol, a mais importante competição de clubes do País. Na preliminar, às 9h, jogarão pelo terceiro lugar os times do Mogi e Gigante ? derrotados pelos dois finalistas no domingo passado. Como em todas as decisões de torneios de beisebol, dirigentes do esporte estarão no local, dispostos a explicar as regras para interessados. ?A competição marca o fim da temporada. Queremos fazer uma grande festa no Bom Retiro?, diz o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, Jorge Otsuka. Os Dragons não se classificaram para a fase final da competição. Entretanto, o advogado do clube, Antônio Craveiro Silva, conseguiu liminar na Justiça Comum no começo dezembro, suspendendo o julgamento da equipe pelo uso supostamente irregular do atleta Evaldo Yamaoka. Com a liminar concedida pelo juiz Nelson Jorge Júnior, da Primeira Vara do Foro Regional do Jabaquara, Yamaoka pode disputar normalmente qualquer competição defendendo o Dragons. Com o fim da temporada, a Confederação não pretende recorrer da decisão da Justiça.