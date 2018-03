Beisebol: time de Arujá é campeão paulista O Nippon Blue-Jays, time de beisebol do Nippon Country Club de Arujá, é o primeiro campeão paulista adulto. Neste domingo, no Estádio Mie Nishi, do Bom Retiro, o time não teve dificuldades para superar a jovem equipe do UBC-Mogi por 8 a 1, com 14 hits (jogadas válidas) contra apenas três do adversário. O Blue-Jays terminou o campeonato invicto. O técnico Edson Matumoto, tetracampeão brasileiro, disse que seu time mereceu o título e elogiou a competição. "O campeonato foi excelente. Não pudemos contar com os jogadores que vão disputar os Jogos Pan-Americanos e isso equilibrou a disputa. Em compensação tivemos o pitcher cubano Jorge Valdéz, em algumas partidas." Valdéz, técnico contratado pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, chegou do Pan juvenil no sábado de manhã - o Brasil acabou em 6º lugar - e disputou os dois últimos innings da final. A revelação do Paulista, entretanto, segundo o técnico Matumoto, foi o arremessador Fábio Uehara que, praticamente, garantiu a presença do time na final, com excelentes atuações como a deste domingo. "O Fábio jogador de defesa. Ele foi improvisado na posição e deu certo. Foi ótimo. Ganhei mais um arremessador." Segundo Matumoto, o time do Mogi é jovem, mas de jogadores com grande potencial. "Só o fato de terem chegado à final já mostra isso. Com mais experiência, eles irão longe." Os jogadores da equipe principal do Nippon Blue-Jays, agora, passarão três meses ajudando o trabalho das categorias de base. Ao mesmo tempo, o técnico Matumoto estará treinando o time para tentar o pentacampeonato da Taça Brasil, em novembro, em Ibiúna. A seleção brasileira Adulta viaja nesta segunda-feira para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, sob o comando de Mitsuyoshi Sato, ex-treinador do UBC-Mogi.