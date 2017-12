Beisebol: time do Brasil está indefinido O técnico Mitsuyoshi Sato, da Seleção Brasileira de Beisebol, escolherá nesta sexta-feira o pitcher para o jogo de sábado contra Cuba, pelo Torneio Pré-Olímpico do Panamá. A primeira opção é Kleber Ojima, do Mitsubishi, a grande arma da equipe no jogo contra os cubanos, durante o Mundial de Havana. A segunda é Cláudio Yamada, do Atibaia, que anulou o ataque na Nicarágua, na terça-feira. O jogo de quarta-feira com os EUA foi cancelado, de acordo com as regras da Federação Internacional de Beisebol, já que só serviria para cumprir tabela. Depois dos jogos de quarta - EUA 2 x 0 Panamá, Cuba 7 x 2 Canadá - os jogos das quartas de final estão definidos. Nesta sesta-feira, às 18h (de Brasília) jogam Panamá e Porto Rico e às 23h, Estados Unidos e México. Sábado, Canadá x Colômbia às 18h e Brasil x Cuba, às 23h. O vencedor de Brasil e Cuba enfrentará o vencedor de Panamá e Porto Rico, domingo, às 18h. A segunda semifinal será às 23h. Os dois encontros definirão as duas seleções classificadas para a Olimpíada de Atenas. Na segunda-feira, estas duas seleções que representarão o beisebol das Américas na Grécia disputarão o título do torneio. Cuba e EUA são os favoritos para fazer a final. Os americanos mandaram um time forte para o Pré-Olímpico, com direção de Frank Robinson, manager da Major League, e não sofreu um só ponto nas três partidas que disputou. O técnico Sato gostou do cancelamento do jogo com os EUA. O time do Brasil aproveitou para um treino leve. Caso a partida fosse disputada, Sato escalaria apenas jogadores reservas. "Essa folga foi boa para a equipe. Estamos preocupados apenas com o jogo contra Cuba e ganhamos um dia a mais na preparação", disse o técnico na Cidade do Panamá. Depois de 30 dias de viagem para a disputa do Mundial e Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira desembarca em São Paulo na próxima terça-feira.