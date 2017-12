Beisebol volta satisfeito ao Brasil Após 32 dias longe de casa, os jogadores da seleção brasileira de beisebol desembarcam nesta terça-feira no País, satisfeitos com o 7º lugar conquistado no Campeonato Mundial de Cuba - a última participação do Brasil na competição havia sido em 1972, na Nicarágua, e o grupo era apenas convidado - e a participação no Pré-Olímpico do Panamá, em que foi eliminado nas quartas-de-final. Nas duas competições, o Brasil foi eliminado pelos cubanos, que levaram o oitavo título consecutivo no Mundial e garantiram, junto com o Canadá, uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O principal destaque brasileiro nos torneios foi Kléber Ojima, eleito o melhor arremessador do Mundial. Jogador do time de Mogi das Cruzes, ele já passou pelo Mitsubishi Hiroshima e deve receber convites para voltar a atuar no Japão. Outro atleta do técnico Mitsuioshi Sato que se destacou foi Tiago Magalhães, que atua na equipe norte-americana do Cincinnati Reds.