Beisebol: Yankees tentam recuperação Os Yankees tentarão reverter sua situação no World Series, a partir de hoje, em seu estádio, em Nova York. O Arizona Diamondbacks saiu na frente na melhor-de-sete, com duas vitórias em Phoenix, sobre o time de Nova York, na grande final do beisebol norte-americano. Os D?Backs fecharam o primeiro jogo no sábado por 9 a 1 e, no domingo, por 4 a 0. Agora serão dois (ou três) jogos seguidos, de hoje a quinta-feira, no Yankee Stadium. O de amanhã, que poderá decidir a série, terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN International a partir das 23h. Leia mais no Jornal da Tarde