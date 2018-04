Bekele confirma sua condição de fenômeno O etíope Kenenisa Bekele, de 27 anos, consolidou em Berlim sua condição de astro das provas de fundo. Assim como já havia feito na Olimpíada de Pequim, o atleta conseguiu a dobradinha de ouro nos 5 mil metros e nos 10 mil m. "Foi uma corrida muito dura, não esquecerei", disse o corredor ao falar das dificuldades que teve para garantir ontem a vitória nos 5 mil metros, com um sprint na parte final da prova e o tempo de 13min17s09. "Estou contente. Nunca havia obtido dois ouros em olimpíadas e mundiais." Bekele disse que o fato de ter conseguido manter o ritmo da prova lento foi fundamental para conquistar o ouro. A prata nos 5 mil metros ficou com o americano Bernard Lagat, que defendia o título conquistado em Osaka, no Japão, em 2007. O bronze ficou com James Kwalia C?Kurui, do Catar.