Bekele é 1.º homem a vencer 5 mil e 10 mil metros no Mundial

O etíope Kenenisa Bekele tornou-se no domingo o primeiro homem a vencer os 5 mil e os 10 mil metros em um campeonato mundial de atletismo, ao cravar 13min17s09 para levar o ouro nos 10 mil metros na Alemanha.

O atleta de 27 anos repetiu seu sucesso nas Olimpíadas e seguiu os passos da compatriota Tirunesh Dibaba, que venceu os mesmos dois títulos mundiais femininos em 2005.

Bekele, recordista mundial nas duas distâncias, assumiu a liderança da prova dos 10 mil metros neste domingo a duas voltas do final. O norte-americano Bernard Lagat, que defendia o título, ficou com a prata, e James C'Kurui, do Catar, levou o bronze.