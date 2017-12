Bekele é bicampeão dos 10 mil metros O etíope Kenenisa Bekele confirmou o favoritismo e venceu nesta segunda-feira a prova dos 10 mil metros do Mundial de Atletismo de Helsinque. Atual campeão olímpico e mundial da modalidade, Bekele completou a distância com o tempo de 27min:08s.33. Ele fez dobradinha com o seu compatriota Sileshi Sihine, que fez 27min:08s.87 e ficou com a medalha de prata. O bronze foi para o queniano Moses Mosop, que fechou a prova em 27min:08s.96.