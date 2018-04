Bekele marcou 26min46s31, o recorde da competição, mas acima de seu próprio recorde mundial, para conquistar seu sexto título importante consecutivo nos 10.000 metros.

O atleta, de 27 anos, venceu as duas últimas Olimpíadas, além de quatro campeonatos mundiais desde 2003.

Zersenay Tadese, na Eritreia, ficou com a prata com o tempo de 26min50s12 e o bronze foi para o queniano Moses Masai, com 26min57s39.