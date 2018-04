Bela confusão

Os ótimos resultados do time, em todas as fases de sua existência (salvo um breve período em que se concentrou na construção do Morumbi) eram atribuídos a essa atitude diferenciada de suas diretorias. Sempre muito forte, tanto diplomaticamente como em campo, suas más fases passam com rapidez incrível e quando abrimos os olhos lá está ele nos primeiros lugares.

Durante toda a vida venho testemunhando essa trajetória, nem sempre com prazer, mas reconhecendo os seus méritos. Esta semana, no entanto, mostrou um São Paulo diferente do conhecido e do apregoado. Dois de seus máximos dirigentes e ex-dirigentes enfrentaram-se publicamente e a batalha ficou longe das tradições do Morumbi. Houve insultos de parte a parte, pelo menos foi que a imprensa publicou. Insultos dos quais os publicáveis se referiam a traições, armadilhas, punhaladas pelas costas, atitudes de moralidade discutível, etc, etc.

Não interessa saber quem está com a razão, se é que alguém está. O que choca é o fato como tudo se deu. Aparentemente acabaram-se as boas maneiras pelos lados do Morumbi. Acabou a fina educação ostentada pela elite das famílias paulistas, tão bem representadas no interior do clube. Foi atingida também, e não lamento dizer isso, a arrogância com que parte da torcida do time olhava para os outros clubes, numa mistura de desprezo e piedade.

Levando o nome da cidade o São Paulo acabou incorporando, aos olhos do resto do Brasil, muitas vezes de maneira injusta, os defeitos que são atribuídos a todos nós. Desta vez, porém, no Morumbi não houve uma discussão entre altivos representantes da elite paulista, uma diferença de opiniões, um debate entre situação e oposição. O que houve foi uma confusão que saiu de controle, impelida pela sua própria violência, e acabou sendo exposta em todas as suas intimidades mais escondidas.

Nesse sentido, até que esse novo modo de fazer política esteve inteiramente à altura do modo como em geral que se faz política hoje em dia no País, isto é, por meio de insultos e de ódio. O que houve foi mesmo tumulto, quebra-pau de boteco. Isso, de um lado, é muito mau para a imagem do clube. De outro lado, porém, até que é bom. Finalmente o São Paulo mostrou que não é formado por gente de outro mundo, inatingível. Finalmente, e felizmente, cai pelo menos por enquanto aquela aura de superdotados, superinteligentes, finos e cultos, que, aliás, levaram outras torcidas a alfinetar o São Paulo com apelidos que se dirigiam exatamente a essa finura de maneiras e de educação. De um modo comovente o São Paulo acabou de mostrar que é formado apenas por homens, e isso é bom. Homens como nós outros, como todos, com os nossos defeitos, nossas fraquezas. Homens comuns que a ânsia ou a angústia do poder alucinam. Nessa briga ficou claro o quanto de destrutivo existe no poder, na sua conquista e na sua manutenção. Grandes amizades são desfeitas e, como todos sabemos, uma amizade desfeita é para sempre. O que vai acontecer daqui pra frente? Vai voltar a imperar a velha ordem no clube onde as coisas de família eram resolvidas em silêncio, dentro da própria família? Ou vamos ter agora com mais frequência episódios bizarros com divulgação na imprensa e internet? A primeira hipótese parece pouco provável. Na segunda hipótese o São Paulo fica mais vulgar, mas muito mais simpático. Eu prefiro essa, que representa a verdade da natureza humana. E viva o São Paulo, muito mais próximo de mim ou de você!