Beldades vencem na estréia do Torneio de Tóquio Quatro beldades do tênis feminino mundial conseguiram, nesta terça-feira, suas classificações à segunda rodada do WTA de Tóquio, que distribui cerca de 1 milhão de dólares em prêmios. A mais bem pré-classificada, a checa Nicole Vaidisova (cabeça-de-chave 5), não teve trabalho para bater a japonesa Rika Fujiwara por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/1. A eslovaca Daniela Hantuchova (cabeça 6) teve que suar muito para eliminar a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4. A russa Maria Kirilenko, com seu vestido fashion, derrotou a italiana Mara Santangelo por 2 a 0 (6/4 e 6/1) e a sérvia Ana Ivanovic (cabeça 8) ganhou da japonesa Ai Sugiyama também por 2 a 0 (6/3 e 6/0). Em outros jogos do dia, a eslovena Katrina Srebotnik ganhou da norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (10/8) e 6/3 -, a francesa Marion Bartoli venceu a compatriota Tatiana Golovin por 2 a 0 (6/3 e 6/0) e a japonesa Saori Obata bateu a checa Kveta Peschke por 2 a 0 (6/2 e 6/1).