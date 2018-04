Belfort dispara que pode promover encontro de Sonnen com 'Satanás'

SÃO PAULO - As provocações entre Vitor Belfort e Chael Sonnen parecem estar longe de chegar ao fim. Depois de o lutador brasileiro dizer que o norte-americano não merecia a chance de enfrentar o campeão dos meio-pesados Jon Jones e chamá-lo de "palhaço, sem história", a troca de insultos entre os lutadores continuou no Twitter.

Belfort citou Sonnen nas entrevistas que deu logo após a vitória sobre o Michael Bisping, no UFC São Paulo, na madrugada deste domingo. Isto porque o ex-dono do cinturão dos médios manifestou o desejo de revanche contra Jon Jones, que vai enfrentar o encrenqueiro Sonnen em abril. "O palhaço do Sonnen não merece lutar contra o Jon Jones. Ele já fez o show dele. É um cara que não fez nada pelo esporte, que não tem história. Então sai Sonnen, me deixa lutar. Quero esse desafio", disse Belfort durante a entrevista coletiva realizada no ginásio do Ibirapuera.

Chael usou sua conta na rede social para dizer que levaria o lutador carioca para "conhecer Jesus", e, assim como fez o britânico Bisping, insinuou o uso de esteroides pelo brasileiro: "Você tem uma cláusula no contrato que o obrigue a urinar no exame antidoping?"

Por sua vez, Vitor fez questão de responder, também pelo Twitter, ao desafeto. "Você não tem o poder de me fazer encontrar com Jesus, mas eu posso providenciar seu encontro com o Satanás mais cedo", disparou Belfort.

Com fama de falastrão, Chael Sonnen é um dos treinadores da 17.ª edição do TUF dos Estados Unidos, que estreia nesta semana. O outro técnico é justamente Jon Jones, contra quem Vitor Belfort aceitou lutar em setembro de 2012, mesmo fora de sua categoria e tendo pouco tempo para se preparar. O brasileiro acabou finalizado pelo atual campeão dos meio-pesados.