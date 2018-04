Belfort nocauteia Rockhold e pode enfrentar Anderson Silva

SÃO PAULO - Com um nocaute sensacional, o brasileiro Vitor Belfort derrotou o norte-americano Luke Rockhold no fim da noite de sábado e ficou mais próximo de disputar novamente o cinturão dos pesos médios, atualmente sob o poder de Anderson Silva.

A luta entre Belfort e Rockhold era o principal duelo da noite na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC), pelo UFC Combate 2. Mas a luta não durou muito. Mantendo sua característica, o brasileiro foi para cima do adversário e, com um belo chute rodado, derrubou o oponente e finalizou com uma sequência de socos, com apenas 2min32s de confronto.

"Estou aqui para lutar e deixar os fãs empolgados. Vamos torcer para o Anderson na próxima luta dele. Ele é o Brasil. Enquanto vocês duvidam de mim, eu provo que vocês estão errados", disse Belfort ao final da luta, ainda no octógono.

Além da vitória, Belfort também levou US$ 50 mil por ter realizado o melhor nocaute da noite. O também brasileiro Ronaldo Jacaré acabou ganhando o prêmio de melhor finalização, e a luta entre Lucas Mineiro e Jeremy Larsen foi considerada a melhor do UFC Combate 2.