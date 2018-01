Bélgica abre 2 a 0 sobre EUA na semifinal da Fed Cup A Bélgica abriu 2 a 0 O no primeiro dia do confronto contra os Estados Unidos, pelas semifinais da Fed Cup, nesta sábado, em Ostend, na Bélgica. Mesmo sem Justine Henin-Hardenne, tricampeã de Roland Garros e vice há uma semana em Wimbledon, as tenistas locais Kim Clijsters (2.ª do mundo) e Kirsten Flipkens (122.ª) venceram seus jogos contra as norte americanas Jamea Jackson e Jill Craybas, respectivamente. No primeiro jogo, apesar de ter perdido o primeiro set, Flipkens mas virou para cima de Craybas (70.ª do mundo) e fechou a partida em 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 6/4 em duas horas e 18 minutos. O outro jogo também não foi fácil para Clijsters, que também começou mal e cedeu o primeiro set à Jackson (67.ª do ranking). A belga, porém, virou e ampliou a vantagem da Bélgica para 2 a 0, precisando de apenas mais um ponto, no próximo domingo, para avançar à final da competição. Clijsters venceu por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/1 em uma hora e 57 minutos. Itália também abre 2 a 0 Quem vencer este confronto irá disputar o título da Fed Cup em setembro contra o vencedor do duelo entre Espanha e Itália, que acontece em Zaragoza. Aliás, a Itália também vence por 2 a 0, com vitórias de Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, também neste sábado, no Casablanca Indoor Stadium. Atual número 14 do mundo, Schiavone venceu Lourdes Dominguez (47.ª) por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Já Pennetta arrasou a melhor tenista local, Anabel Medina Garrigues também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.