Bélgica e Itália estão empatadas na final da Fed Cup Terminou empatado o primeiro dia de disputa da final da Fed Cup, uma versão feminina da Copa Davis de tênis. Com uma vitória para cada lado neste sábado, Bélgica e Itália vão definir a campeã nos jogos deste domingo, na cidade belga de Charleroi. Francesca Schiavone abriu 1 a 0 para a Itália, ao derrotar Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Mas Justine Henin-Hardenne, que é a atual número 2 do ranking mundial, empatou para a Bélgica depois de ganhar de Flavia Pennetta também por 2 a 0 (6/4 e 7/5). Neste domingo, os confrontos de simples se invertem: Henin enfrenta Schiavone e Flipkens joga contra Pennetta. Depois, acontece o jogo de duplas, que deve ser decisivo. As tenistas escaladas são Leslie Butkiewicz/Caroline Maes (BEL) x Mara Santangelo/Roberta Vinci (ITA). A Bélgica busca seu segundo título da Fed Cup - foi campeã em 2001 -, enquanto a Itália ainda não venceu o torneio.