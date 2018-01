Bélgica e Itália se classificam à final da Fed Cup Bélgica e Itália se classificaram neste domingo à final da Fed Cup (torneio entre países) ao eliminarem Estados Unidos e Espanha, respectivamente. A vaga belga foi assegurada depois que Kim Clijsters, número dois do mundo, passou pela norte-americana Vânia King por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1 - com esse resultado, a Bélgica abriu 3 a 0 e não pode mais ser alcançada. É a primeira vez que a Bélgica consegue vencer os Estados Unidos, em cinco confrontos. Já a vaga italiana foi garantida depois que Flavia Pennetta derrotou a espanhola Lourdes Domínguez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, fazendo 3 a 1 na série de confrontos. É a primeira vez que a Itália consegue disputar a final da Fed Cup. Bélgica e Itália se enfrentarão nos dias 16 e 17 de setembro. As belgas buscam o segundo título da competição - elas já haviam faturado a taça em 2001. Em 2005, a campeã foi a Rússia.